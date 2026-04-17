В Єврокомісії відреагували на погрози Росії країнам Балтії та Фінляндії через атаки дронів

Речниця Європейської комісії Аніта Гіппер наголосила, що такі заяви є частиною російського підручника з дезінформації, а також створюють приводи для ескалації.

Речниця Європейської комісії Аніта Гіппер відрегаувала на погрози секретаря Ради безпеки Росії Сергія Шойгу країнам Балтії та Фінляндії, що у Росії є право на самооборону через атаки українських безпілотників, які залітають з цих країн. Заяву Гіппер опубліковано на сайті Європейської комісії.

В Європейському Союзі заперечують, що Латвія, Литва, Естонія та Фінляндія беруть участь в українських ударах по країні-агресору.

"Цілком очевидно, що такі заяви є частиною російського підручника з дезінформації, а також створюють приводи для ескалації та підривають регіональну безпеку. Нічого нового", - заявила речниця Єврокомісії.

Гіппер наголосила, що країни Балтії та Фінляндія вже зробили заяви, у яких "чітко відкидають це безпідставне твердження" щодо них.

Вона додала, що "з того, що ми бачили, немає жодних доказів" на підтвердження звинувачень РФ проти цих держав.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами помічника президента РФ Миколи Патрушева, Фінляндія та країни Балтії надають свій повітряний простір для прольоту українських безпілотників, що означає пряму участь цих держав, що є членами НАТО, в атаках на російську територію та інфраструктуру. Патрушев навів дані, що відстань від північних кордонів України до Ленінградської області перевищує 1400 кілометрів. Він впевнений, що дрони не можуть долати такий маршрут без згоди країн НАТО, над територією яких він проходить. За словами помічника Путіна, жителі Естонії отримують SMS-повідомлення про можливу появу безпілотників. Також Патрушев пригадав випадки виявлення збитих дронів на території Фінляндії. Тому він обурився тим, що Гельсінкі не вимагають від України припинення подібних ударів.

Також ми писали, що нові дослідження, підготовані аналітичним центром Baltic Defense Initiative, що базується у Вільнюсі, вказують на те, що Росія може змусити Литву капітулювати всього за 90 днів, й для цього країні-агресору навіть не потрібно вводити війська на територію цієї країни. Пояснюється, що метою моделювання потенційного нападу було виявлення вразливостей у системі оборони Литви та їхнє якнайшвидше усунення. Аналітичний центр підготував понад 200 пропозицій для зміцнення оборони Литви.

Вас також можуть зацікавити новини: