Росія здатна змусити країни Балтії капітулювати за 90 днів: аналітики описали хід подій

Росія здатна змусити Литву капітулювати всього за 90 днів, навіть без введення військ на її територію.

Про це пише Defense News із посиланням на нові дослідження, підготовані аналітичним центром Baltic Defense Initiative, що базується у Вільнюсі. Метою моделювання потенційного нападу було виявлення вразливостей у системі оборони Литви та їхнє якнайшвидше усунення.

В рамках експерименту було змодельовано події, які стаються майже через два роки на тлі посилення правих антиєвропейських сил у Європі та затяжної війни США з Іраном. Згідно зі сценарієм, у грудні 2027 року Марін Ле Пен, яка нібито стає президентом Франції, виводить країну з механізму "ядерної парасольки" для союзників по НАТО. Тобто, фактично згортаючи домовленості про ядерне стримування разом із Великою Британією.

Відео дня

Тим часом США, за задумом авторів, будуть виснажені війною з Іраном і матимуть вичерпані запаси озброєнь. У таких умовах Росія завдає масованого удару по Литві: спершу гіперзвуковими ракетами по органах влади, а потім – із використанням понад 170 тисяч дронів-камікадзе типу Shahed протягом 60 днів.

Як наслідок, столиця країни Вільнюс зазнає масштабних руйнувань – знищуються мости, електростанції, лікарні та об’єкти водопостачання.

На 90-й день Москва висуває ультиматум: країни Балтії мають погодитися на окупацію, інакше наступними цілями стануть Рига та Таллінн.

Експерти й чиновники по-різному оцінюють ймовірність подібного розвитку подій. Країни Східної Європи останніми роками активно нарощують оборонні витрати, щоб у разі війни стати серйозною перешкодою для потенційного агресора. Зокрема, естонська розвідка раніше заявляла, що Росія навряд чи нападе на країни НАТО протягом найближчих двох років – частково завдяки зміцненню оборонних можливостей Європи.

Що показав експеримент

Засновник Baltic Defense Initiative Тьєбо Девергрань звернув увагу на слабке місце в конституції Литви. За його словами, у ній не передбачено чіткої процедури передачі влади у разі одночасної недієздатності президента та спікера парламенту.

У такій ситуації може виникнути невизначеність щодо того, хто має виконувати обов’язки головнокомандувача. Дослідник вважає, що цю прогалину необхідно усунути.

Загалом аналітичний центр підготував понад 200 пропозицій для зміцнення оборони Литви, які базуються на французькій моделі стримування, сформованій після Другої світової війни.

Автори наголошують, що сценарій був побудований на реальних характеристиках сучасного озброєння, темпах його виробництва та актуальних політичних тенденціях. Головна мета – не прогноз, а попередження: своєчасне виявлення слабких місць і підготовка до можливих загроз.

Загроза війни в Європі

Кілька тижнів тому Reuters писало, що десять країн Європи готують плани евакуації населення на випадок війни. Ініціатива враховує досвід повномасштабної війни в Україні.

До розробки планів долучилися Німеччина та Польща разом з іншими країнами-члени НАТО, такими як Естонія, Латвія, Литва, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Данія.

Військовий експерт Валентин Бадрак вважає, що країни НАТО у найближчий час не будуть готові до прямого зіткнення з армією РФ. Експерт уточнив, що йдеться про можливе зіткнення з Москвою у найближчий рік – півтора.

