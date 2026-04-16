'Росія буде оборонятися': Шойгу погрожує Фінляндії та країнам Балтії

Секретар Ради безпеки РФ заявив, що країна має право на "самооборону" на тлі атак безпілотників з Фінляндії та країн Балтії.

Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу попередив Фінляндію та країни Балтії, що Росія буде оборонятся у зв'язку з атаками українських безпілотників, повідомляє ТАСС.

Видання зазначає, що, на думку Шойгу, причиною дронових атак про Росії є або неефективна робота протиповітряної оборони (ППО), або ж Фінляндія та країни Балтії навмисно надають для цього свій повітряний простір.

Секретар Ради безпеки Росії наголосив, що в разі, якщо йдеться про другий варіант, тоді набирає чинності Стаття 51 Статуту ООН, яка закріплює невід'ємне право держав на індивідуальну або колективну самооборону у разі збройного нападу.

"Згідно з міжнародним правом, 51 стаття Статуту ООН про невід'ємне право держав на самооборону у разі збройного нападу набирає чинності", - сказав Шойгу.

Українські безпілотники у Фінляндії: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що на південному сході Фінляндії в березні розбилися два безпілотники. Вони перетнули кордон, порушивши повітряний простір країни. Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо поділився, що, ймовірно, ці безпілотники належали Україні. За наявними даними Міністерства оборони країни, безпілотні літальні апарати рухалися дуже низько, тому для їхнього відстеження у повітря довелося підняти винищувач F/A-18 Hornet. Примітно, що це перший подібний випадок порушення фінського кордону дронами з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Еліна Валтонен заявила, що Фінляндія не буде вимагати від України припинити або скоротити дронові атаки на нафтовий сектор Росії. Водночас, Валтонен зазначила, що країна повинна забезпечити безпеку громадянам своєї країни. Тому Фінляндія розробляє систему захисту від безпілотників. Очільниця МЗС Фінляндії наголосила, що Україна має право захищатися.

Вас також можуть зацікавити новини: