Експерти зазначають, що угода розширить можливості прихильників України в адміністрації Трампа.

Угода про корисні копалини, підписана Україною та США, зміцнить відносини між двома країнами, хоча існує ще чимало бюрократичних проблем, що заважають отриманню прибутку, пише The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, високопоставлені чиновники Казначейства США відмовилися повідомити, скільки часу може знадобитися американським компаніям для видобутку цінних металів, які президент Трамп назвав центральним елементом угоди.

"За словами чиновників, нафтогазові проекти в Україні, найімовірніше, будуть реалізовані першими, оскільки їх легше здійснити", - пише видання.

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Але при цьому залишається безліч бюрократичних проблем. Перш ніж почнеться надходження грошей, угоду має бути ратифіковано українським парламентом і створено інвестиційний фонд, і тільки після цього Україна зможе почати залучати інвесторів.

Проте підписання угоди - це дипломатична перемога України, зазначає WSJ. Для Трампа ця угода - також перемога, оскільки тепер він зможе заявити, що Україна платить за американську допомогу, а не отримує вигоду від американської щедрості.

"Ця угода може розширити можливості людей усередині адміністрації, які хочуть підтримати Україну", - сказав Ерік Грін, колишній старший радник із національної безпеки Росії за адміністрації Байдена.

За словами Гріна, після укладення угоди Трамп може продовжити обмін розвідданими з Києвом, дозволити деякі комерційні продажі зброї і не перешкоджати європейській прямій допомозі Україні.

Водночас, зазначає WSJ, американські чиновники визнають, що компанії можуть не наважуватися інвестувати в Україну, оскільки будь-яка компанія, що працює в Україні, стикається із загрозою щоденних російських бомбардувань.

"Але в разі підписання мирної угоди віддача може бути великою. В Україні міститься 20 із 50 видів мінеральної сировини, що вважаються критично важливими, включно з титаном, літієм і ураном", - підкреслює видання.

Угода про надра

1 травня США та Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів зі створенням інвестиційного фонду з відновлення України. Фонд наповнюватимуть 50% коштів від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів і нафти та газу, які надходитимуть до бюджету після створення Фонду.

Водночас, пише The Telegraph, цієї угоди недостатньо для миру в Україні, оскільки в ній немає того, чого найбільше прагне президент Володимир Зеленський - чітких американських гарантій безпеки.

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