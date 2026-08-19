Угорщина закрила кримінальну справу проти інкасаторів 'Ощадбанку'

Угорські правоохоронці встановили законне походження банкнот і золотих зливків.

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) припинила кримінальне провадження щодо перевезення готівки та дорогоцінних металів співробітниками "Ощадбанку". Як повідомила пресслужба "Ощаду", за результатами розслідування угорські правоохоронці встановили законне походження банкнот і золотих зливків та не виявили ознак кримінального правопорушення.

Розслідування було розпочато 5 березня 2026 року на підставі кримінальної скарги Управління захисту Конституції Угорщини. Йшлося зокрема про регулярне транзитне перевезення готівки в іноземній валюті та інвестиційного золота спецтранспортом "Ощадбанку" з Австрії до України через територію Угорщини.

Під час огляду інкасаторського конвою угорські правоохоронці виявили у двох автомобілях Ощадбанку 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золотих зливків.

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Отримана в результаті слідчих дій інформація підтвердила, що банкноти та дорогоцінні метали належали "Ощадбанку" та були придбані в межах окремих міжбанківських операцій з Raiffeisen Bank International відповідно до рамкової угоди між банками. Слідство не виявило доказів кримінального походження коштів чи дорогоцінних металів.

У рішенні NAV зазначено, що наявні у кримінальному провадженні інформація та докази підтвердили: банкноти та дорогоцінні метали не походили від злочинної діяльності. Не було встановлено і ознак будь-якого іншого кримінального правопорушення. Відтак провадження припинено через відсутність передбаченого законом складу злочину.

Скандал з українськими інкасаторами в Угорщині

5 березня в Угорщині затримали співробітників українського "Ощадбанку" разом з інкасаторськими автомобілями та цінностями. Сім затриманих громадян України здійснювали рейс між Австрією та Україною і перевозили готівку в рамках регулярної співпраці між державними банківськими установами.

Угорський уряд стверджував, що затримання українських інкасаторів і вилучення коштів було здійснено буцімто в межах розслідування справи про відмивання кримінальних грошей.

Угорські ЗМІ швидко з'ясували, що реальною причиною затримання українських інкасаторів стало те, що Україна відмовилася від інкасаторських послуг, які надавала фірма друга Віктора Орбана.

6 травня Угорщина повернула кошти та цінності "Ощадбанку", що були вилучені під час захоплення українських інкасаторів.

У червні прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив негайно провести внутрішні розслідування у справі про незаконне затримання інкасаторів українського "Ощадбанку".

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