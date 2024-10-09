Але не зміг ухвалити принципове рішення щодо антиросійських санкцій.

Євросоюз погодив кредитний пакет допомоги Україні на загальну суму у 35 мільярдів євро на наступний рік. Про це на платформі Х повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС щойно погодили пакет допомоги на 35 мільярдів євро для України на 2025 рік", – написав він.

Йозвяк додав, що разом з тим посли так і не змогли домовитися про збільшення періодів часу, на які пролонгуються вже запроваджені санкції проти російського Центробанку. Зараз санкції доводиться щопівроку продовжувати на наступні 6 місяців. Є пропозиція продовжувати санкції на строк одразу у 36 місяців, тобто оперувати трирічними періодами санкцій. Однак Угорщина виступає проти.

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Санкції проти Росії: останні новини

Як писав УНІАН, минулого року прибутки найбільшої корпорації РФ "Газпром", яка належить Кремлю, значно впали. Це сталося внаслідок санкцій ЄС та запровадженого податку на непередбачувані прибутки.

Також ми розповідали, що Лондон звинуватив РФ у застосуванні хімічної зброї проти України і запровадив нові санкції. До санкційного списку Лондон включив війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ, а також їхнього начальника Ігоря Крилова. Під санкції потрапили 27-й і 33-й науково-дослідні центри Міноборони Росії, які, за даними британського уряду, причетні до розробки хімічної та біологічної зброї.

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