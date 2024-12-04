Мобілізація, за його словами, має критично важливе значення.

Україна повинна схвалити складні рішення про продовження мобілізації для протидії російській агресії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав на брифінгу у Брюсселі за підсумками дводенного засідання глав МЗС країн-членів НАТО.

"Це має критичне значення, бо навіть за наявності грошей та боєприпасів, на лінії фронту мають бути люди, аби протистояти російській агресії. Україні доведеться ухвалити складні рішення стосовно подальшої мобілізації, але ці рішення є необхідними", - наголосив Блінкен.

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Водночас, як додав держсекретар, США мають і свої зобов'язання.

"Для кожної особи, кожного солдата, якого Україна мобілізує, ми зобов'язалися забезпечити їхню підготовку і необхідне спорядження для ефективного захисту країни", - додав Блінкен.

Також держсекретар сказав, що США разом з союзниками продовжують координувати зусилля, аби пересвідчитися, що Україна має кошти, боєприпаси і мобілізовані сили для подальшої боротьби, якщо це буде необхідно, у наступному році. Водночас, докладаються зусилля, аби Україна мала можливість вести переговори з позиції сили.

За його словами, головна увага в НАТО зосереджується на тому, щоби сильніше посилити Україну на шляху до нового року.

Зокрема, ця увага зосереджується на тому, аби забезпечити Україну необхідними коштами та ресурсами для підтримки її економіки і оборони.

Блінкен уточнив, що на основі прибутків з російських заморожених активів вдалося отримати 50 млрд доларів для України.

Крім того, увага зосереджується на забезпеченні України озброєнням на багато місяців вперед - снарядами, ракетами, системами ППО, бронетранспортерами тощо.

Як сказав Блінкен, у німецькому Вісбадені було започатковане нове командування НАТО для координації майбутніх зусиль та надання допомоги з метою прискорення шляху України до членства. Цей шлях держсекретар США називає незворотнім.

"Ми налаштовані - це повністю мій намір і намір президента (Джо Байдена) - витратити кожен цент, який ми маємо у наявності з додаткових асигнувань на суму 61 млрд доларів, підтриманих Конгресом", - сказав Блінкен.

Водночас, речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що Україна повідомляє партнерам про динаміку мобілізації, але нині перший пріоритет - це швидша і вчасна доставка зброї Силам оборони. За його словами, тема мобілізації не є точною напруги чи розбіжностей.

Процес мобілізації в Україні - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні провалена мобілізація. Такою думкою поділився екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

"Наша цивільна влада несе всю відповідальність за зірвану мобілізацію. Це однозначно. Якщо далі розбиратися в межах цивільної влади, то, в першу чергу, - Верховна Рада саме тому, що відповідає за зміни у законодавстві", - сказав ветеран АТО.

Крім того, США продовжують закликати Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Про це заявив анонімний високопоставлений представник адміністрації США.

"Мобілізація і збільшення чисельності особового складу могли б істотно змінити ситуацію на полі бою в даний момент", - сказав він.

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