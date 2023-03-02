За минулий рік Україна додала найбільшe балів серед усіх країн рейтингу, посівши 37 місце зі 121 у загальному підсумку.

Україна посіла 19 місце за рівнем впливовості у світовому рейтингу "м'якої сили" - "Global Soft Power Index".

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ, за минулий рік Україна додала найбільшe балів серед усіх країн рейтингу, посівши 37 місце зі 121 у загальному підсумку.

Зазначається, що це міжнародне дослідження сприйняття національних брендів, яке проводить Brand Finance, охоплює 100 тисяч респондентів. Для порівняння, у 2021 році Україна займала 61 позицію.

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Індекс показує здатність впливати на інших за допомогою привабливості та переконання, а не примусу та сили. Серед досліджуваних показників, зокрема, впливовість, впізнаваність та репутація країн.

Завдяки успішному застосуванню дипломатичних інструментів Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн світу. Минулого року Україна посідала 45 місце у рейтингу впливовості.

Водночас за показником впізнаваності Україна піднялася з 47 на 14 місце. Репутація України продемонструвала помірне покращення, зріст показника стримують респонденти з Азії, які вважають, що репутація України дещо знизилась.

Як зазначається, результати були представлені сьогодні у Лондоні на Global Soft Power Summit 2023, який цього року сфокусований на Україні. Спікерами, зокрема, стали колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, перша леді України Олена Зеленська та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Звіт про сприйняття України у світі за 2022 рік чітко показав, що Україна більше не terra incognita. Підтвердженням цього є результати України в "Global Soft Power Index 2023". Протягом останнього року Україна доклала великих зусиль, щоб розповісти свою історію, створити свій наратив та здобути підтримку. Нинішній результат є досягненням мужнього українського народу, президента України Володимира Зеленського, наших Збройних сил і всіх, хто розповідав історію України", - зазначив Кулеба.

Як повідомляється, загальний індекс "м'якої сили" базується на оцінці впізнаваності країни, її репутації та впливу, а також на таких показниках: бізнес і торгівля, медіа і комунікації, культура та спадщина, освіта і наука, люди і цінності, міжнародні відносини, врядування та сталий розвиток.

Україна в інших рейтингах

Як повідомляв УНІАН, аналітики Global Firepower опублікували щорічний рейтинг найсильніших армій світу, оцінивши військовий потенціал 145 держав. Україна стрімко піднялася в рейтингу й посіла 15 місце серед найсильніших армій світу. У 2021 Україна зайняла 25 місце, а ще роком раніше, у 2020, Україна посіла 27 місце.

Також, Україна піднялася з шостого на друге місце серед країн Європи у рейтингу відкритих даних Open Data Maturity. За підсумками минулого року рівень зрілості відкритих даних в Україні становить 97%, водночас середній показник у Європі складає 82%.

Через повномашстабну війну Україна за 2022 рік втратила позиції в рейтингу продовольчої безпеки (71 місце серед 113 країн). А за рівнем доступності харчів Україна посіла останнє місце у Європі.

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