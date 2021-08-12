Вантаж супроводжує група співробітників ДСНС, які повинні передати його представникам служби охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки.

Україна відправила Литві понад 38 тонн гуманітарного вантажу, що сприятиме посиленню охорони кордонів від нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Понад 38 тонн гуманітарного вантажу вирушили сьогодні, 12 серпня, з України до Литви. Це перший етап допомоги з трьох, яку Україна направляє відповідно до Указу президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету міністрів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів.

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Литва і Білорусь: проблема мігрантів

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів до Литви, через яку нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити. Як підкреслив пізніше Лукашенко, він завадить перетворенню країни в "відстійник" для нелегалів, а Мінськ займається питанням нелегальної міграції "рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно і фінансово можливо".

На початку липня уряд Литви у зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю оголосив в країні режим екстремальної ситуації.

17 липня глава МЗС Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Білорусь загрожує Литві контрабандою радіоактивних матеріалів.

28 липня Кабмін прийняв рішення надати Литві допомогу у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю.

3 серпня президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Автор: Костянтин Гончаров