Україна відправила Литві понад 38 тонн гуманітарного вантажу, що сприятиме посиленню охорони кордонів від нелегальних мігрантів.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Понад 38 тонн гуманітарного вантажу вирушили сьогодні, 12 серпня, з України до Литви. Це перший етап допомоги з трьох, яку Україна направляє відповідно до Указу президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету міністрів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів.
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Литва і Білорусь: проблема мігрантів
Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів до Литви, через яку нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити. Як підкреслив пізніше Лукашенко, він завадить перетворенню країни в "відстійник" для нелегалів, а Мінськ займається питанням нелегальної міграції "рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно і фінансово можливо".
На початку липня уряд Литви у зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю оголосив в країні режим екстремальної ситуації.
17 липня глава МЗС Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Білорусь загрожує Литві контрабандою радіоактивних матеріалів.
28 липня Кабмін прийняв рішення надати Литві допомогу у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю.
3 серпня президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.