Це перший етап допомоги з трьох / фото ДСНС

Україна відправила Литві понад 38 тонн гуманітарного вантажу, що сприятиме посиленню охорони кордонів від нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Понад 38 тонн гуманітарного вантажу вирушили сьогодні, 12 серпня, з України до Литви. Це перший етап допомоги з трьох, яку Україна направляє відповідно до Указу президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету міністрів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів.

Читайте такожНавальному висунули в Росії нове звинуваченняВантаж супроводжує група співробітників ДСНС, які повинні передати його представникам служби охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки.

Литва і Білорусь: проблема мігрантів

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів до Литви, через яку нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити. Як підкреслив пізніше Лукашенко, він завадить перетворенню країни в "відстійник" для нелегалів, а Мінськ займається питанням нелегальної міграції "рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно і фінансово можливо".

На початку липня уряд Литви у зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю оголосив в країні режим екстремальної ситуації.

17 липня глава МЗС Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Білорусь загрожує Литві контрабандою радіоактивних матеріалів.

28 липня Кабмін прийняв рішення надати Литві допомогу у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю.

3 серпня президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Автор: Костянтин Гончаров