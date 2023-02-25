Також самопроголошений президент не вважає, що Росія хоче окупувати Білорусь.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Україна не буде захоплювати Придністров’я. Натомість він вважає, що Заходу отримання контролю над окупованої Росією територією було б корисним.

"Це їм (Україні – прим.) невигідно. Захід хотів би одним ударом вирішити проблему з Росією і в Придністров'ї закрити цю "сіру дірку", як вони кажуть, і об'єднати Молдову, запхати її до Румунії або зробити прозахідною. Це їхня мета. Українцям це не треба. Я не вірю, що українці одуріють та розв'яжуть якийсь другий фронт", - передає слова Лукашенка "Белта".

Окрім цього самопроголошений президент Білорусі прокоментував чутки про те, що Росія хоче повністю окупувати білоруські території.

Відео дня

"Нас просто хочуть ще раз розрубати. Тож виникла ця тема. Нічого живого у цьому немає. Мою позицію ви знаєте, вона незмінна: ми є незалежною суверенною державою", — сказав він.

Лукашенко також додав, що основним стратегічним напрямком Росії щодо Білорусі є "життя, як зі своїми братами: у мирі та дружбі".

Відзначимо, що нещодавно з’явилася інформація про план Росії до 2030-го року повністю захопити Білорусь. У документі на 17 сторінок покроково розкладено, як оволодіти усіма найбільш важливими галузями білоруської держави.

Ситуація навколо Придністров'я

Новоспечений прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан днями заявив про потребу демілітаризація Придністров'я. За його словами, не можна ігнорувати реальну небезпеку ескалації військових або гібридних операцій. У Кремлі незадовільно відреагували на таке рішення.

Цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди готова допомогти Молдові вирішити проблему Придністров'я. При цьому він не уточнив, якими методами повинна вирішуватися проблема.

Напередодні Міноборони Росії звинуватило Україну в підготовці "провокацій" у Придністров'ї. На думку росіян, українці переодягнуться у форму окупантів і інсценують наступ з території Придністров'я, щоб виправдати вторгнення в самопроголошену "республіку".

Вас також можуть зацікавити новини: