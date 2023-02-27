Ухвалений у Польщі закон про біженців поставив у складне становище чиновників на місцях.

У Польщі українських біженців зобов'язали оплачувати половину витрат на проживання в муніципальних гуртожитках і готелях. Місцева влада розгублена, адже серед біженців є непрацездатні особи без доходів, пише nowaruda24.pl.

З 1 березня в Польщі набуває чинності закон, який зобов'язує біженців оплачувати половину витрат на їхнє проживання та харчування в "колективних засобах розміщення", що належать місцевим органам влади. Як підрахувала влада міста Нова Руда, 52 українським біженцям, які перебувають під їхньою опікою, доведеться платити за проживання по 35 злотих на день.

Координатор допомоги українським біженцям у мерії нової руди Барбара Пострах розповіла журналістам, що виконавчих підзаконних актів до закону немає, тому місцева влада чекає вказівок від губернатора.

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"Ми самі не знаємо, як все це робити, тому що є список людей, які звільнені від цих зборів. Серед них: особи, які мають листок непрацездатності або групу інвалідності, жінки старше 60 років, чоловіки старше 65 років, вагітні жінки або жінки, які виховують дитину до 12 місяців, самотні особи, які виховують не менше трьох дітей, неповнолітні та особи які перебувають у важкій життєвій ситуації, яка не дозволяє їм внести свій внесок у витрати", – заявила вона.

Місцеві чиновники не знають, що робити, якщо люди не зможуть оплачувати ці витрати – чи слід виселяти їх на вулицю в такому випадку.

"Це не дуже гарний жест з боку уряду, вони не дуже конкретно регулюють навіть таке вкрай важливе питання, як виселення людей, які перебувають у важкому фінансовому становищі", – заявив мер Нової Руди Томаш Кілінскі.

Українські біженці в Польщі

За даними ООН, зараз на території Європи залишаються близько 4,8 млн українських біженців. Найбільше українців осіло саме в Польщі - 1,5 млн.

Як показують дані соцопитувань, майже всі українські біженці працездатного віку, які хотіли знайти роботу в Польщі, змогли це зробити. З початку війни близько 900 тисяч біженців з України були працевлаштовані в Польщі на спрощених умовах.

Водночас Німеччина дорікає країнам Західної Європи за те, що вони прийняли занадто мало українських біженців. Приміром, Іспанія прийняла в 10 разів менше українців, ніж Польща.

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