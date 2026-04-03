В Лівії дислоковані 200 українських військових: RFI розкрив деталі

Українські офіцери знаходяться на базах у трьох місцях і вже розпочали виконання своїх завдань.

У західній Лівії виявлено українську військову присутність. Там розгортається приховане протистояння між Україною та Росією.

Про це йдеться в розслідуванні RFI. Зазначається, що 4 березня РФ звинуватила українську та британську розвідку в атаці на свій танкер-газовоз "Арктичний Метагаз" біля лівійського узбережжя. Це судно, яке прямувало до Єгипту, входить до складу російського тіньового флоту.

Коли військові експерти вивчали дані з місця атаки на "Арктичний Метагаз", все вказувало на те, що він був уражений морським безпілотником.

Видання з посиланням на джерела повідомило, що "Арктичний Метагаз" був атакований автономним надводним морським безпілотником типу "Магура V5", виробленим в Україні. Цей безпілотник, запущений з бази Меллітах, де дислокуються українські військовослужбовці, потрапив у машинне відділення, яке швидко заповнилося водою, знерухомивши судно.

Таким чином RFI підтвердило, що українські військові активно присутні в західній частині Лівії.

Понад 200 українських офіцерів та експертів

За даними двох добре поінформованих лівійських джерел видання, в Лівії дислоковано понад 200 офіцерів та експертів української армії за угодою з урядом Тріполі на чолі з Абдельхамідом Дбейбою. Ці українські військовослужбовці перебувають у трьох місцях.

По-перше, за даними джерел, вони базуються в Академії ВПС у Місраті. На цьому великому об'єкті також присутні турецькі, італійські та американські сили Африканського командування. Там же розташований британський розвідувальний центр.

За даними джерел, у українських військових є друга повністю обладнана база для запуску повітряних і морських безпілотників у місті Завія, приблизно за 50 км на північ від столиці, дуже близько до одного з найбільших нафтових комплексів Лівії – Меллітах.

Спеціалізовані об'єкти

Українські експерти займають територію, яку їм надало уряд Тріполі, і яка має прямий вихід до моря. Видання зазначило, що восени 2025 року там проводилися роботи з укріплення об'єкта та оснащення його злітно-посадковими смугами й антенами.

Третій об'єкт, як повідомили джерела, використовується для координаційних зустрічей між українськими силами та лівійською армією. Він розташований у штабі 111-ї армійської бригади, на дорозі до аеропорту Тріполі.

Присутність в обмін на навчання та майбутні поставки зброї

Також джерела повідомили, що саме на офіційне прохання українського військового аташе в Алжирі, генерала Андрія Байюка, Тріполі в жовтні 2025 року підписало угоду з українським військовим радником про розгортання присутності в Лівії. Натомість Тріполі отримує навчання лівійських військових, зокрема з використання безпілотників. У довгостроковій перспективі угода передбачає постачання зброї та українські інвестиції в нафтовий сектор Лівії.

Чи є Лівія черговим театром протистояння між РФ та Україною

У жовтні 2025 року Москва офіційно звинуватила прем'єр-міністра Лівії Абдельхаміда Дбейбу в підтримці "українських угруповань" та наданні їм "логістичної підтримки".

Які ще операції проводилися біля берегів Лівії

Видання зазначило, що інцидент 4 березня не єдиний, що стався в морі біля берегів Лівії. 19 грудня 2025 року українськими силами був атакований нафтовий танкер, що належить російському тіньовому флоту, в нейтральних водах Середземного моря.

За даними видання, його атакував безпілотник, запущений з міста Місрата. Цей напад був безпрецедентним у Середземному морі.

Російські військові в Лівії

Раніше УНІАН повідомляв, що в Лівії воюють найманці ПВК "Вагнер". За даними розвідки США, Росія постачала силам "Вагнера" в Лівії бронетехніку, системи ППО, боєприпаси та інші матеріали.

Лівія викрила так званих бійців армії Вагнера у використанні хімічної зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: