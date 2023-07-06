З 1 липня в Україні повернули старі правила щодо актуалізації своїх даних у паспорті.

В Україні поновилися вимоги щодо вклеювання фото в паспорт-книжечку по досягненню 25 і 45 років. Ця вимога була призупинена на період коронавірусного карантину, повідомляє МВС.

"В Україні з 1 липня 2023 року рішенням Уряду скасували карантин, запроваджений через пандемію COVID-19. У зв’язку з цим відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт громадянина України зразка 1994 року (у вигляді паспорта-книжечки) по досягненню особою 25- чи 45-річного віку", – йдеться в повідомленні.

Таким чином, українці, яким виповнилося 25 або 45 років в період з 13 березня 2020 року (коли дана норма була припинена) по 24 січня 2022 року, зобов'язані звернутися в найближчий Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), щоб вклеїти актуальне фото в паспорт. Це потрібно зробити до 1 серпня поточного року.

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У МВС попередили, що в разі, якщо фотографія не буде вклеєна своєчасно, паспорт-книжечку доведеться замінити сучасною id-карткою.

Скасування карантину в Україні

На тлі масового поширення небезпечної коронавірусної інфекції у світі український уряд запровадив режим карантину в Україні з 12 березня 2020 року. Перші кілька тижнів діяв жорсткий локдаун, який згодом повторювали ще кілька разів у пікові моменти епідемії.

24 лютого 2022 року у зв'язку з російським вторгненням режим карантину в Україні перестав працювати де-факто, але юридично Кабмін зняв більшість обмежень лише через місяць. Однак формально сам режим карантинної ситуації зберігався. Його остаточно скасували лише 1 липня 2023 року.

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