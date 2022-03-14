Організатори наголошують, що залишаючись на російському ринку, такі компанії, як, наприклад, Danone, Nestle чи Unilever, спонсорують вбивство мирних жителів в Україні.

Українську діаспору та всіх небайдужих громадян в країнах Європи 15 березня 2022 року кличуть приходити на мітинги біля офісів компаній, які досі працюють на російському ринку.

Організатори наголошують, що залишаючись на російському ринку та сплачуючи там податки, такі компанії, як, наприклад, Danone, Nestle чи Unilever, спонсорують вбивство мирних жителів в Україні, в тому числі жінок та дітей, а також іноземних громадян, як, наприклад, сталося з американським журналістом Брентом Рено, який загинув 13 березня в Ірпіні від рук російських окупантів.

Зокрема, 15 березня в різних містах заплановні наступні акції:

08:30-10:30 – офіс Unilever (Великобританія, Лондон, Unilever House 100 Victoria Embankment London EC4Y 0DY)

16:00 – штаб-квартира Danone (Франція, Париж, New HQ 19 Rue des 2 Gares, 92500 Rueil-Malmaison)

Акція протесту біля офісу Nestle (Швейцарія, Веве, Nestlé S.A., avenue Nestlé 55, 1800 Veve)

Нагадаємо, через війну, яку Росія розв'язала на території Українт, на знак протесту багато світових брендів ухвалили рішення про обмеження або припинення роботи на російських ринках. Наразі кількість тих міжнародних компанії, які вже пішли з РФ, перевищила 200. Втім, є ті, хто не поспішає йти з Росії, таким чином і далі спонсоруючи злочини окупанта. Серед них – Auchan, Danone, BlaBlaCar, Henkel, METRO, Nestle, Leroy Merlin, Unilever, Raiffeisen BANK та P&G.