Загроза з боку Білорусі залишається.

У прикордонних районах Брестської області Білорусі діє обмеження на відвідування лісу місцевим населенням.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ за 16 липня у соціальній мережі Facebook.

Разом з тим на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати визначені завдання.

Як писав УНІАН, Головне управління розвідки Міністерства оборони України поки не бачить ознак створення потужних угруповань ворога на території Білорусі.

Нагадаємо, раніше в офісі президента розповіли про "хитрий план" Росії щодо Білорусі.

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