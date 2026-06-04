В Чехії назвали оптимального представника ЄС на переговорах з РФ

Чеський прем'єр наголосив, що переговірник від ЄС має отримати офіційний мандат.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повинен представляти Європейський Союз під час переговорів щодо припинення російської агресії проти України. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, якого цитує видання Ceske Noviny.

За його словами, продовження війни не принесе нічого хорошого, і водночас очевидно, що агресором у конфлікті є президент Росії Володимир Путін.

Говорячи про мирні переговори із залученням представника ЄС, Бабіш висловив думку, що саме Фрідріх Мерц повинен очолити європейську місію на основі мандату, наданого Єврокомісією та Європейською Радою.

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"Для мене це однозначно канцлер Німеччини Мерц, який має якимось чином очолити дипломатичну місію, спираючись на мандат Ради та Комісії", – сказав Бабіш.

Участь ЄС у переговорах з РФ

Як писав УНІАН, у травні 2026 року Володимир Путін заявив, що вважає колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера найкращим кандидатом для можливих переговорів між Європейським Союзом і Росією. За словами Путіна, він готовий розглядати як посередників будь-яких європейських політиків, однак особисто назвав Шредера оптимальним варіантом для такого діалогу, оскільки той, на його думку, є прийнятною фігурою для обох сторін.

У Європі та Україні ця ініціатива була сприйнята критично. У Берліні, за повідомленнями ЗМІ, ідею назвали суперечливою та неприйнятною для ролі офіційного посередника між ЄС і РФ. Українська сторона також категорично відкинула можливість участі Шредера в переговорах: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ "не підтримує" таку кандидатуру і вважає, що існують інші, більш прийнятні європейські політики для цієї ролі.

Як альтернативу в європейських політичних дискусіях і дипломатичних коментарях згадувалися інші потенційні посередники серед чинних або колишніх високопосадовців ЄС, однак остаточного рішення наразі немає.

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