Депардьє і Сігал не можуть бути представниками ЄС для переговорів з РФ, - Сибіга

Є кілька кандидатур, які можуть стати від ЄС посередниками у переговорах між Україною і Росією, але їхні імена не називаються.

Відомі любов'ю до "руського міра" кіноактори Жерар Депардьє і Стівен Сігал не можуть розглядатися кандидатурами на роль представників Європейського Союзу для проведення переговорів з Російською Федерацією щодо закінчення її війни. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав під час ZOOM-брифінгу з журналістами.

"Є певні імена. Я не буду їх називати. Тому що це дипломатичний процес. Але це точно не [екс-канцлер ФРН Герхард] Шредер. І одразу на упередження, щоби росіяни більше не пропонували, там Жерар Депардьє, Стівен Сігал, не знаю, може Орбана ще притягнуть переговорники з їхнього боку… Це має бути формат, який дозволить посередництво", - відзначив Сибіга.

Зокрема, за його словами, це посередництво має представляти платформу, яка дозволить вирішувати конкретні завдання і питання зі зрозумілими часовими рамками.

Він сказав, що не має бути затяжних дискусій з того приводу, того "хто має представляти, скільки має представляти і як представляти".

"Ні! Це має бути швидко. І ми теж до цього спонукаємо з чітким визначенням завдань", - додав Сибіга.

Крім того, глава МЗС відстоює позицію, що не має бути окремих контактів певних європейських столиць і лідерів з ініціатором війни Володимиром Путіним. Сибіга вважає, що відокремлені контакти з Путіним є проявом слабкості і розділення Європи, бо саме цього і чекає російський диктатор.

"Ми вважаємо, що має бути спільна і консолідована позиція, єдиний голос", - наголосив Сибіга.

Разом з тим, як пояснює міністр, без участі України цей процес неможливий. Це має вирішуватися спільно з Україною.

"І ми будемо визначати ці параметри ролі Європи в мирному процесі. І я особисто переконаний, що це додасть і нову динаміку", - додав Сибіга.

Він нагадав, що Європа має інструмент санкцій і заморожені активи. Тому, Європа може виступати сильним гравцем у мирному процесі або наближати справедливий мир.

Що цьому передувало

В Євросоюзі відбуваються обговорення щодо призначення переговірника для участі в мирних переговорах між Україною та Росією замість американців. Зокрема, фігурують імена колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, чинного президента Фінляндії Александера Стубба і експрем'єра Італії Маріо Драґі.

Утім, Меркель не хоче брати в цьому участь.

В РФ раніше заявили, що хотіли би бачити такою кандидатурою колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, відомого своєю радикально проросійською позицією. Проте, в ЄС цю кандидатуру відкинули.

