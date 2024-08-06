Це необхідно зробити, хоче того канцелярія чи ні, каже Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

Країни Європейського Союзу повинні допомогти Україні захиститися від російської агресії, надавши їй необхідне озброєння.

З такою заявою виступила голова комітету з питань оборони Європейського парламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, пише ZDF. Вона закликає уряди Німеччини та інших країн вжити додаткових заходів для підвищення ефективності винищувачів F-16, які прибули в Україну.

"Усі держави - не тільки Німеччина - повинні зробити все, що в їхніх силах, щоб захистити Україну і дати їй можливість продовжувати захищати себе. Це включає в себе і підрозділи ППО, і, хоче того канцелярія чи ні, крилаті ракети Taurus, - заявила вона газеті Rheinische Post. Відео дня

Ракети Таурус для України

Київ неодноразово закликав Німеччину передати українському війську далекобійні ракети. Велика Британія і Франція вже поставили ЗСУ зброю такого типу.

В Україні обіцяли, що Taurus використовуватимуть тільки на території країни, проте канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично відмовився від цієї ідеї. У Берліні бояться, що одного разу Україна вдарить німецькими ракетами по Москві, що нібито має втягнути Німеччину у війну.

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