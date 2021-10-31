Опоненти влади заявляють про намір опротестувати фальсифікацію результатів другого туру муніципальних виборів, що відбулися 30 жовтня.

В Грузії опозиція заявила про намір провести багатотисячний протестний мітинг у Тбілісі 7 листопада, щоб опротестувати фальсифікацію результатів другого туру муніципальних виборів, що відбулися 30 жовтня.

Про це сказав сьогодні голова "Єдиного національного руху" Ніка Мелія на зустрічі з прихильниками біля будівлі парламенту Грузії в центрі Тбілісі, повідомляє "Ехо Кавказу".

За його словами, масштаб акції, наміченої на наступну неділю, буде навіть більшим, ніж мітинг з вимогою звільнення екс-президента Грузії Михаїла Саакашвілі, що відбувся 14 жовтня. За різними оцінками, тоді в центрі Тбілісі зібралося 15-30 тис. осіб.

"Сенс і навантаження будуть іншими - такими, які служать інтересам держави", - розповів Мелія.

Читайте такожУ Японії чоловік напав на пасажирів метро з ножем і підпалив потяг (відео)За його словами, до цього опозиціонери будуть вирішувати організаційні питання і проводити акції в різних регіонах країни.

"У вівторок ми вирушимо в Батумі, щоб з нашими друзями опротестувати те, що відбувається, а потім в Кутаїсі та інші міста. Ми разом з вами не збираємося відступати назад і розгорнемо лінію фронту по всій країні", - сказав Мелія.

У мітингу, що відбувся цієї неділі, взяли участь партії, які перед другим туром вибором оголосили про створення коаліції з "Єдиним національним рухом", - "Лело", "Дроа" і "Європейська Грузія". Не виключено, що в майбутньому їхній протест підтримають й інші політичні сили. Відповідні переговори опозиціонери вже почали.

Вибори у Грузії

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня в Грузії відбувся другий тур муніципальних виборів. Громадяни обирали мерів 20 муніципалітетів, у тому числі великих міст - Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Поті і Руставі, а також депутатів місцевих зборів (сакребуло) в 24 мажоритарних округах.

Згідно з попередніми даними ЦВК, кандидати правлячої парії "Грузинська мрія" перемогли у другому турі виборів мера в 19 з 20 міст. Єдине місто, де лідирує представник опозиційного "Єдиного національного руху", - Цаленджиха.

ЦВК Грузії оголосив другий тур таким, що відбувся, але опоненти влади не поспішають визнавати поразку. Вони заявляють, що не змиряться з "вкраденими виборами" і обіцяють продовжувати боротьбу з використанням всіх можливих механізмів.

Автор: Тамара Отовська