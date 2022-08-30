Сутички тривають уже майже добу.

В іракському Багдаді внаслідок сутичок 29 серпня загинули 23 людини та щонайменше 380 людей були поранені.

Про це пише "Радіо свобода".

Послідовники впливового священнослужителя Іраку Муктади ас-Садра штурмували урядові будівлі на тлі різкого зростання напруженості з конкуруючими шиїтськими групами, яких підтримує Іран. Заворушення спалахнули після заяви аль-Садра про відставку.

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Іран закрив свій кордон з Іраком для мільйонів паломників, які планували піти до іракського міста Кербела для щорічного паломництва Арбаїн. Іран також планує два екстрених рейси для евакуації іранських паломників з Наджафа, на південь від Багдада.

В свою чергу Кувейт закликав своїх громадян в Іраку покинути країну, а також тих, хто планує поїхати до Іраку, відкласти свої плани через сутички між ворогуючими групами в країні.

Місія ООН з сприяння Іраку назвала заворушення "надзвичайно небезпечною ескалацією". Там закликали всі сторони "утримуватися від дій, які можуть призвести до незворотного ланцюга подій".

Як повідомляв УНІАН, 19 липня на ринку в Багдаді пролунав вибух, внаслідок чого загинули 30 людей.

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