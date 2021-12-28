Жінка померла від смертельних ножових поранень.

В Італії 80-річний чоловік убив свою 61-річну дружину-українку. Зловмисник зізнався, що чотири рази вдарив ножем дружину через відмову в інтимі.

Про це повідомляє видання Giornale Di Sicilia.

Трагедія сталася в ніч з 25 на 26 грудня. 80-річного підозрюваного затримали наступного дня, однак свідченням чоловіка поліціянти повірили не відразу.

Читайте такожВ Італії посеред вулиці жорстоко вбили українку (фото)Загиблу звали Наталя Киричок. Жінка мешкала в Італії останні 20 років, а затриманий був її чоловіком. За словами підозрюваного, дружина відмовилася займатися з ним сексом. Коли жінка пішла спати, чоловік схопив ніж і завдав їй чотири удари. Ніж потрапив у серце, що призвело до миттєвої смерті.

Цікаво, що після вбивства чоловік поводився дивно. Зокрема, зранку він вигуляв собаку, а потім розповів про криваву розправу над дружиною своєму товаришу, однак той йому не повірив.

Крім того, затриманий зателефонував до ресторану, де працювала його дружина та повідомив, що Наталя більше не прийде на роботу, оскільки вона мертва. Тільки після цього дзвінка до будинку жертви та її кривдника приїхали правоохоронці. Тіло Наталі виявили у крові. Продовжується слідство.

Як повідомляв УНІАН, в італійському Торре-Аннунціата 82-річний чоловік застрелив 67-річну українку, яка працювала доглядальницею його сестри.

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