В Ізраїлі в одній з синагог в місті Гіват-Зеїв обвалилася трибуна, на якій знаходилося безліч людей.
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Про це повідомляє місцева телерадіокомпанія Kan.
За даними видання, постраждали десятки людей.
За даними Jerusalem Post, близько 60 осіб отримали травми різної тяжкості, 10 осіб перебувають у важкому стані, 6 - у вкрай важкому. На місці ведеться рятувальна операція.
На відео, опублікованому ізраїльськими ЗМІ, можна побачити, як десятки людей падають при обваленні верхнього ряду трибуни.
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