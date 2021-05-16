Близько десяти постраждалих знаходяться у важкому стані.

В Ізраїлі в одній з синагог в місті Гіват-Зеїв обвалилася трибуна, на якій знаходилося безліч людей.

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Про це повідомляє місцева телерадіокомпанія Kan.

За даними видання, постраждали десятки людей.

За даними Jerusalem Post, близько 60 осіб отримали травми різної тяжкості, 10 осіб перебувають у важкому стані, 6 - у вкрай важкому. На місці ведеться рятувальна операція.

На відео, опублікованому ізраїльськими ЗМІ, можна побачити, як десятки людей падають при обваленні верхнього ряду трибуни.

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Автор: Катерина Лиманська