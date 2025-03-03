Верховний комісар у своєму глобальному огляді також попередив, що основа міжнародного порядку ризикує бути зруйнованою.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк висловив глибоке занепокоєння "фундаментальною зміною напрямку" політики Сполучених Штатів під керівництвом республіканця Дональда Трампа. Про це пише Reuters.

"Протягом багатьох десятиліть ми користувалися двопартійною підтримкою США в питаннях прав людини ... Зараз я глибоко стурбований фундаментальною зміною напрямку, яка відбувається на національному та міжнародному рівнях. Політику, спрямовану на захист людей від дискримінації, тепер називають дискримінаційною... Риторика, що роз'єднує, використовується для спотворення, обману і поляризації. Це породжує страх і тривогу серед багатьох", – заявив він, прямо не згадуючи імʼя Трампа.

Зазначається, що виступ Тюрка на засіданні Ради ООН з прав людини в Женеві – органу, з якого США вийшли у лютому, – є його найсильнішою заявою про вплив політики нової адміністрації США.

Відео дня

Примітно, що це Управління ООН серйозно залежало від американського фінансування. Хронічна нестача коштів може посилитися ще більше, адже минулоріч Штати пожертвували Управлінню 35 мільйонів доларів. Це становить близько 15% від загальної суми добровільних внесків, отриманих у 2024 році.

"Різке скорочення національних систем соціального захисту, кліматичного фінансування та іноземної допомоги свідчить про значний відкат назад у захисті прав людини, запобіганні конфліктам та глобальній стабільності", – заявив Тюрк.

Верховний комісар у своєму глобальному огляді також попередив, що основа міжнародного порядку, який, за його словами, приніс безпрецедентну стабільність, ризикує бути зруйнованою. Причина полягає зокрема в тому, що зараз по всьому світу вирують 120 конфліктів.

Гучні рішення Трампа

23 січня, у перші дні свого другого президентського терміну, Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону країни для нелегальних мігрантів. Він дав вказівки вжити всіх необхідних заходів для негайної депортації нелегальних мігрантів.

Згодом в адміністрації Трампа було видано директиву, згідно з якою іммігранти, які перебувають у США нелегально та не реєструються у федеральному уряді, можуть отримати значні штрафи, можливе ув'язнення або і те, і інше.

Крім того, Трамп скасував десятки указів Байдена – зокрема, той, що вимагав від федеральних відомств розширити заборони на дискримінацію за ознакою статі, включивши до них сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність.

Вас також можуть зацікавити новини: