У Трампа вважають, що влада повинна знати, хто перебуває в її країні заради безпеки.

Іммігранти, які перебувають у США нелегально та не реєструються у федеральному уряді, можуть отримати значні штрафи, можливе ув'язнення або і те, і інше. Про це йдеться у директиві, яке видали Міністерство внутрішньої безпеки США, пише Reuters.

"Адміністрація Трампа забезпечить дотримання всіх наших імміграційних законів - ми не будемо обирати, які саме закони ми будемо застосовувати. Ми повинні знати, хто перебуває в нашій країні заради безпеки нашої батьківщини і всіх американців", - зауважив представник міністерства.

Також у Службі громадянства та імміграції США зазначили, всі іммігранти старше 14 років, які не здали відбитки пальців та не були зареєстровані при подачі заяви на отримання американської візи, а також залишаються в США впродовж 30 днів або довше, повинні зареєструватися та здати відбитки пальців.

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"Після того, як іммігрант зареєструвався і здав відбитки пальців, Департамент внутрішньої безпеки видасть свідоцтво про реєстрацію, яке повинні постійно мати при собі іммігранти старше 18 років", - додали на сайті відомства.

У Reuters нагадали, що після повернення на посаду президента Дональд Трамп заявив, що нелегальна імміграція на мексиканському кордоні є надзвичайною ситуацією національного масштабу і доручив міністерству забезпечити реєстрацію іммігрантів у федеральному уряді.

Політика Трампа щодо мігрантів

Раніше видання CBS News писало, що США припинили розгляд заяв на імміграцію для українців, посилаючись на шахрайство і проблеми безпеки. Така пауза може бути знята тільки після того, як посадовці завершать "комплексний огляд і оцінку всіх іноземців у рамках цих програм".

Водночас спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що США запровадять санкції проти країн, які відмовляться приймати своїх мігрантів. За його словами, Трамп ставить США на перше місце, а Конгрес "впроваджуватиме політику, яка посилить його порядок денний".

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