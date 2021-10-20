У Європарламенті закликають президента РФ звільнити Навального та інших політичних в'язнів.

У Європейському парламенті вирішили, що премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова цього року присудять критику Кремля Олексію Навальному, який відбуває строк у в'язниці.

Про це йдеться у повідомленні найбільшої політичної групи у Європарламенті "Європейська народна партія" у мікроблозі Twitter.

"Російський опозиційний лідер Олексій Навальний є лауреатом премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова у 2021 році. Пане Путін, звільніть Олексія Навального. Європа закликає до його - і усіх інших політичних в'язнів - свободи", - сказано у повідомленні.

Довідка УНІАН. Європарламент з 1988 року присуджує премію імені Сахарова особам та організаціям, які захищають права людини та засадничі свободи.

Читайте такожBloomberg: У Росії більше політичних в'язнів, ніж у СРСР під час Холодної війниУ 2018 році цю премію отримав незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов, а у 2020 - представники білоруської демократичної опозиції.

Арешт та вирок у справі Олексія Навального

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння "новачком" влітку 2020 року.

Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Одразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви в ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін на 3,5 року на реальний у справі "Ів Роше". Всього Навальний відповідно до рішення повинен провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.

Автор: Віталій Саєнко