Музикант вийшов на мітинг у день свого народження.

На акції протесту в Санкт-Петербурзі був затриманий популярний російський репер Oxxxymiron (Мірон Федоров).

Читайте такожРосійська активістка звинувачувала у провокації» керченської бійні " репера Оксімірона

Як повідомляє "Дождь", силовики везуть його до місцевого відділу поліції.

Раніше Федоров розповів журналістам, що вийшов на опозиційний мітинг у день свого народження. Йому виповнилося 36 років.

"Эхо Москвы" в подальшому повідомило, що Оксімірона відпустили без складення протоколу.

Акції на підтримку Навального: деталі

Прихильники російського опозиційного політика Олексія Навального в неділю 31 січня проводять акції протесту по всій країні. Силовики жорстоко розганяють мітинги, затримано вже понад дві тисячі осіб.

Напередодні в Москві у новій справі затримали прес-секретаря російського опозиційного політика Олексія Навального Кіру Ярмиш.

23 січня в російських містах пройшли перші після повернення Навального в РФ акції протесту. Найбільші акції проходили у Петербурзі та Москві. Там, за різними оцінками, зібралося до 40 тис. осіб. Щоб перешкодити протестам, на вулиці вивели ОМОН і росгвардію, підтягнули бронетехніку і навіть блокували зв'язок. У містах жорстоко затримували людей, застосовуючи до них силу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров