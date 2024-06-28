Білоруське міністерство закордонних справ повідомило про смерть "шановного колеги, посла Білорусі в Німеччині" тільки після повідомлень незалежних ЗМІ

Колишній посол Білорусі в Німеччині Денис Сидоренко випав із вікна висотного будинку в столиці країни Мінську.

Як повідомляють кілька незалежних білоруських ЗМІ, що працюють за кордоном, це сталося 24 червня після того, як дипломата допитали співробітники КДБ. Чи була загибель Сидоренка самогубством - залишається поки що незрозумілим.

Як зазначає видання Bild, цей випадок продовжив низку загадкових смертей російських і білоруських політиків та олігархів. З початку повномасштабної війни РФ проти України, кількість таких смертей зросла. Як правило, подібні смерті пояснюють самогубством.

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Нагадаємо, восени 2022 року раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

Примітно, що білоруське міністерство закордонних справ повідомило про смерть "шановного колеги, посла Білорусі в Німеччині" тільки після повідомлень незалежних ЗМІ. Причину смерті в офіційній заяві міністерства не вказано.

"Обставини смерті Дениса Сидоренка трагічні і показують злочинний режим Олександра Лукашенка. Якщо звинувачення на адресу КДБ правдиві, винні мають бути включені до санкційного списку ЄС", - прокоментував депутат Бундестагу Томас Хакер.

Що відомо про Дениса Сидоренка

Сидоренко був послом Білорусі в Німеччині з 2016 по 2024 рік. Він відомий тим, що публічно висловлювався за нормалізацію відносин Білорусі з Євросоюзом.

11 березня цього року посла звільнили з посади за наказом Олександра Лукашенка .

Після повернення на батьківщину Сидоренком почали цікавитися білоруські спецслужби. Йому довелося відповідати на запитання КДБістів.

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