Міністр з питань культури Німеччини вважає неправильним бойкот всього, що стосується російської культури

Міністр Німеччини з питань культури і ЗМІ Клаудія Рот вважає неправильним бойкотувати російську культуру.

Про це вона сказала в інтерв’ю Augsburger Allgemeine.

"Я вважаю абсолютно неправильним бойкот всього, що стосується російської культури" - заявила Рот.

Вона нагадала, що нещодавно мер одного з міст заборонив молодіжному оркестру грати Чайковського. Було громадське обговорення, після якого концерт дозволили.

"Але, звичайно, дискусія триває. Існує велика невизначеність щодо того, як поводитися з російською культурою. Я вважаю, що бойкот абсолютно неправильний, тому що часто останні свободи намагаються зберегти російські артисти. І є така велика російська культура, чи то музика, чи то література, чи то Антон Чехов. Я не дозволю Путіну забрати у мене Чехова!" - зазначила Рот.

На початку червня Рот приїздила до Одеси та неодноразово виступала на захист українських митців, які знайшли притулок у Німеччині, а також на підтримку українських культурних установ.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня стало відомо, що італійський театр опери та балету La Scala вирішив відкривати сезон оперою Модеста Мусоргського "Борис Годунов". Дирекція закладу виступає проти того, щоб бойкотувати російську культуру, тому найближчим часом будуть представлені "Лускунчик" і "Лебедине озеро" Чайковського і "Ромео і Джульєтта" Прокоф'єва.

Вас також можуть зацікавити новини: