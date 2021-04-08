У свою чергу, Північна Європа тримає у своїх в'язницях найменше людей.

Країни Східної Європи схильні мати більше в'язнів, ніж інші країни на континенті. У Туреччини ж взагалі найвищий рівень ув'язнень на континенті.

Про це пише Politico з посиланням на дослідження Ради Європи. Щорічний звіт організації щодо покарань свідчить, що в Туреччині на кожні 100 тисяч мешканців припадає 357,2 в'язнів. На другому ж місці - Росія з 356,1 в'язнями. На третьому місці опинилася Грузія (263,8 в'язнів). Далі йдуть Литва, Чехія, Польща, Словаччина й Естонія. Ці країни найбільші "тюремники" у ЄС.

Читайте такожШиє труси для силовиків: ЗМІ розкрили деталі про колонію, в якій утримують Навального (фото)Північні ж країни, навпаки, тримають найменшу кількість людей у в'язницях. Нульові значення лише у мікродержав Монако і Сан-Марино. Але їх відкинути, то найменше ув'язнених в Ісландії - лише 45 засуджених на 100 тисяч населення. Аналогічні низькі рівні також у Фінляндії й Норвегії.

В Україні ж, згідно з даними Ради Європи, 126 в'язнів на 100 тисяч населення. Схожий показник спостерігається в таких країнах, як Іспанія і Португалія.

Загалом у Європі рівень ув'язнень становить в середньому 103,2 в'язні на 100 тисяч жителів. І ця цифра скорочується після піку в 2013 році. Найбільш поширена причина, через яку люди опиняються в європейських тюрмах - це злочини, пов'язані з наркотиками. Другий найпоширеніший злочин - це крадіжки. Далі йдуть вбивства (включно з замахами). Кожні 4 з 10 ув'язнених європейців скоїли насильницький злочин. На континенті 30524 людей засудили за тероризм. Більшість з них в Туреччині (29827). На другому місці в цій категорії Франція, а на третьому - Іспанія.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань