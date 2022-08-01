Більшість європейських країн обережні в публічних коментарях з цього приводу.

Говорячи про протистояння Китаю і США через Тайвань, офіційні особи ЄС визнають: існує явна небезпека, що ситуація може вийти з-під контролю.

Як повідомляє Politico, високопоставлені дипломати вважають, що словесна війна між США і Китаєм через Тайвань "може легко загостритися". За нею пильно стежать в європейських столицях.

Раніше Великобританія запропонувала озброїти Тайвань, попередивши, що Захід має стати на захист тайванців і не повторити тих помилок, яких припустилися щодо України. А міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ставлення, яке демонструє Китай, є "глобальним викликом".

Однак більшість інших європейських країн обережні в публічних коментарях з цього приводу. Зокрема, Міністерство закордонних справ Франції і зовнішньополітичне відомство ЄС відмовилися коментувати загрозу військової відповіді Китаю на візит спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Тайвань.

Один з дипломатів ЄС сказав, що Тайвань першою чергою розглядається як інтерес США, і на цьому етапі слід очікувати мовчання від європейських політиків. Водночас він наголосив, що "реакція буде іншою, якщо слова перейдуть в дію".

На запитання про те, чи викликає ситуація занепокоєння у НАТО, високопоставлений європейський дипломат відповів: "Поки ні, але вона може легко загостритися".

За словами ще одного високопоставленого дипломата, в "гіршому випадку" США переключать свою увагу з України на Тайвань.

Третій високопоставлений європейський дипломат сказав, що "уважно стежить" за ризиками зіткнення між Вашингтоном і Пекіном.

Урмас Пает, заступник голови Комітету у закордонних справах Європарламенту, попередив, що війна Росії проти України збільшила ризик китайської агресії проти Тайваню "в геометричній прогресії".

"Європейський союз також повинен мати можливість стежити за діями Китаю, в тому числі щодо Тайваню. Повна співпраця між ЄС і США дуже важлива як з точки зору російської агресії проти України, так і у зв'язку з діями Китаю", - сказав Пает.

Наразі аналітики закликають лідерів ЄС звернути увагу на те, що відбувається, і підготуватися до неприємностей.

"Іноді збуваються найгірші сценарії. Європейцям слід підготуватися до непередбачених обставин, підтримуючи Тайвань, залишаючись при цьому в тісному контакті з Пекіном і допомагаючи деескалації", - сказав Борис Руге, віце-голова Мюнхенської конференції.

Зростання напруженості між Китаєм і США: що варто знати

Напруженість між двома найбільшими світовими наддержавами зросла через можливий візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань, який Пекін вважає частиною Китаю.

Як повідомлялося раніше, Ненсі Пелосі заявляла, що має намір відвідати Тайвань після 1 серпня. Американські видання Bloomberg і NBC з посиланням на джерела повідомляли, що 29 липня стартує турне офіційної делегації Конгресу США на чолі з Ненсі Пелосі країнами Азії. Очікуються візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сінгапуру. Візит на Тайвань був позначений як "попередній".

Якби візит відбувся, Пелосі стала б першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

Про те, чи слід Пелосі відвідати Тайвань, розгорнулися дебати. Це пов'язано зі зростанням стурбованості з приводу того, що Пекін може піти на військові дії проти демократичного Тайваню.

Члени Конгресу від обох партій закликали Пелосі не відмовлятися від візиту, кажучи про те, що відмова через протести Китаю буде рівносильна поступці Пекіну.

Китай заявляв, що відповість "рішучими заходами" якщо Пелосі відправиться на Тайвань. Чжао Ліцзянь, офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю, повторював, що Пекін "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Джо Байден не підтримав ідею Пелосі. Він сказав, що Міністерство оборони США проти відвідування Тайваню американськими офіційними особами.

"Військові вважають, що зараз це не дуже хороша ідея", - сказав він журналістам у середу ввечері.

Зрештою Ненсі Пелосі заявила, що все ж не полетить на Тайвань на тлі погроз Китаю.

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