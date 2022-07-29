Члени Конгресу від обох партій закликають Пелосі не відмовлятися від візиту.

На тлі напруженості через можливий візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань Китай оголосив про проведення військових навчань поблизу острова.

Як повідомляє Bloomberg, під час п'ятничного брифінгу Пелосі уникла відповіді на запитання про візит на Тайвань.

Вона сказала, що "дуже схвильована" перспективою майбутньої поїздки в Азію, але відмовилася розкривати деталі своїх візитів з міркувань безпеки.

"Ви почуєте по дорозі", - сказала вона, говорячи про те, які країни планує відвідати.

Водночас Пелосі послалася на слова президента США Джо Байдена про необхідність зробити сильний акцент на Азіатсько-тихоокеанському регіоні, і зазначила: "Ми хочемо, щоб Конгрес Сполучених Штатів був частиною цієї ініціативи".

Поки залишається неясним, чи відбудеться візит Пелосі на Тайвань (перший за 25 років офіційний візит високопоставленого американського політика), китайський уряд оголосив про проведення військових навчань навколо острова в суботу.

"Будуть проводитися навчання з бойовою стрільбою, а води біля Пінтана (125 кілометрів від Тайваню - УНІАН) в Фучжоу, провінція Фуцзянь на сході Китаю, будуть перекриті з 8:00 до 21:00 в суботу", - йдеться в повідомленні.

Водночас представник Ради національної безпеки Джон Кірбі в п'ятницю заявив, що США не бачать "фізичних, відчутних ознак" того, що Китай готує військову відповідь на можливий Пелосі на Тайвань.

"У нас просто немає жодних конкретних вказівок на те, що щось відбувається з військової точки зору з китайської сторони", - сказав Кірбі.

Дебати навколо візиту Пелосі на Тайвань і реакція Китаю

Як повідомлялося раніше, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі заявляла, що має намір відвідати Тайвань після 1 серпня. Американські видання Bloomberg і NBC з посиланням на джерела повідомляли, що 29 липня стартує турне офіційної делегації Конгресу США на чолі з Ненсі Пелосі країнами Азії. Очікуються візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сінгапуру. Візит на Тайвань поки вказаний як "попередній".

Про те, чи слід Пелосі відвідати Тайвань, розгорнулися дебати. Це пов'язано зі зростанням стурбованості з приводу того, що Пекін може піти на військові дії проти демократичного Тайваню.

Члени Конгресу від обох партій закликають Пелосі не відмовлятися від візиту, кажучи про те, що відмова через протести Китаю буде рівносильна поступці Пекіну.

Китай заявляв, що відповість "рішучими заходами", якщо Пелосі відправиться на Тайвань. Напередодні Чжао Ліцзянь, офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю, повторив, що Пекін "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Джо Байден не підтримав ідею Пелосі. Він сказав, що Міністерство оборони США проти відвідування Тайваню американськими офіційними особами.

"Військові вважають, що зараз це не дуже хороша ідея", - сказав він журналістам у середу ввечері.

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