Їм обіцяють зарплату в 240 тисяч рублів.

Бойовиків у приватну військову компанію "Вагнер" вербують через Twitter і Facebook.

Згідно з дослідженням, опублікованим Politico, ПВК використовувала ці дві соцмережі для вербування медиків, операторів дронів і навіть психологів. Оголошення про вакансії набрали майже 120 тисяч переглядів за останні десять місяців, повідомляє британська дослідницька група Logally.

Дослідники знайшли шістдесят постів на десятках мов, в яких користувачам рекламували щомісячну зарплату в 240 000 рублів (2800 євро) з пільгами і медичним обслуговуванням. Відзначається, що в цих постах "використовується та ж мова, що і в офіційних акаунтах "Вагнера".

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"Незрозуміло, наскільки успішними були вербувальні кампанії. Проте підбурювання до насильства - і пропаганда російських нападів на Україну - майже напевно являють собою порушення окремих умов надання послуг Facebook і Twitter, які забороняють такі матеріали", - пише видання.

Західний урядовець сказав журналістам, що принаймні два телефонні номери, згадані в постах в соцмережах, безпосередньо пов'язані або з групою "Вагнера", або з російською розвідувальною службою.

Представник Meta сказав журналістам, що видаляє контент, що містить істотну підтримку ПВК або пости, спрямовані на вербування бойовиків.

"Ми визначили групу Вагнера як небезпечну організацію, що означає, що вона не може бути присутнім на наших платформах", - сказав представник Meta.

Що відомо про ПВК "Вагнер"

Приватна військова компанія підконтрольна російському підприємцю Євгену Пригожину, також відомому як "кухар Путіна". Після початку повномасштабного вторгнення РФ він особисто їздив до в'язниць і вербував там російських в'язнів.

На початку року США ввели проти ПВК санкції і визнали її транснаціональною злочинною організацією. Також проти неї ввів санкції Європейський Союз.

У лютому повідомлялося, що в Україні вже ліквідували понад 35 тисяч "вагнерівців" з 40 тисяч.

За словами командира "Грузинського національного легіону" Мамука Мамулашвілі, приватної військової компанії Пригожина "практично більше немає".

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