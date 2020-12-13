На третьому етапі, який має початися у квітні 2021 року, вакцина буде перевірена на 30 тисячах добровольцях. Це останній етап випробувань, і в разі його успішного завершення, вакцина може бути схвалена для масового застосування.

В Ізраїлі найближчими днями почнеться другий етап випробування на добровольцях вакцини Brilife, розробленої Інститутом біологічних досліджень імені Вейцмана.

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У другому етапі випробувань візьмуть участь 960 осіб старше 18 років, повідомляє Newsru.co.il.

На першому етапі випробувань, які проводилися у двох лікарнях брали участь 80 добровольців.

Доктор Ерез Баренбойм, гендиректор лікарні "Ассута" в Ашдоді, повідомив, що учасники випробувань вакцини Brilife зможуть дізнатися, чи отримали вони плацебо. Добровольці, які отримали плацебо, зможуть зробити щеплення від коронавірусу вакциною компанії Pfizer.

На думку професора Баренбойма, добровольцям, які отримали Brilife, нема потреби в додатковій вакцинації, оскільки у них мають з'явитися антитіла до вірусу.

Ізраїльські лікарні конкурують за кількість добровольців. Кожна лікарня отримає в залежності від числа добровольців від 2,5 до 4,5 мільйона шекелів.

Самі добровільні повинні отримати від 5 до 6,5 тисячі шекелів залежно від кількості доз вакцини.

На третьому етапі, який, як очікується, почнеться у квітні 2021 року, вакцина буде перевірена на 30 тисячах добровольцях. Це останній етап випробувань, і в разі його успішного завершення, вакцина може бути схвалена для масового застосування.

Що цьому передувало

9 листопада розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer під час третьої фази випробувань вакцини від коронавірусу домоглися кращого показника ефективності, представивши 90-відсотковий результат.

Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році й понад 1 мільярд - у 2021-му.

Великобританія, США та Мексика схвалили використання вакцини Pfizer та BioNTech для імунізації населення від нового коронавірусу.

8 грудня Британія першою із західних країн почала масову вакцинацію населення від коронавірусу.

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Автор: Вікторія Токарєва