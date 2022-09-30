Джонсон зазначив, що світ ніколи не визнає так звані референдуми Кремля на території України.

Цивілізований світ не дозволить Росії колонізувати Україну та ніколи не визнає фейкові референдуми, а підтримуватиме українських захисників у війні проти окупантів.

Про це заявив колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

"Володимире Путіне, ваша промова - це шахрайство і ганьба. Світ ніколи не повинен сприймати ваші фіктивні референдуми чи вашу жорстоку та незаконну спробу колонізувати Україну. Ми стоїмо з народом України і підтримуватимемо його, не здригаючись, допоки його країна не стане цілою та вільною", - написав Джонсон.

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Спроба анексії Росією частини областей України

Росіяни 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій - про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській - про приєднання до РФ.

Мешканці захоплених росіянами територій не хотіли брати участь у псевдореферендумах, тому їх окупанти змушували голосувати під дулами автоматів. За результатами, які показала російська пропаганда, понад 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

Низка країн, ЄС та США оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування.

Попри це, президент РФ Володимир Путін 30 вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України і запропонував Києву перемовини.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що домовитись про співіснування з Володмиром Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ.

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