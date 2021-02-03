Аналіз ситуації в 34 американських містах показав, що минулого року в них було на 1268 вбивств більше, ніж у 2019 році.

У порівнянні з 2019 роком кількість вбивств у США в минулому році зросла на 30%.

Читайте такожУ США суддя зупинив першу за майже 70 років страту жінки на федеральному рівніПри цьому число нападів з використанням вогнепальної зброї і застосування насильства при обтяжуючих обставинах зросли, 8% і 6% відповідно. Такі дані наводяться в доповіді «Пандемія, заворушення, злочинність і насильство в американських містах» Національної комісії з COVID-19 і кримінального правосуддя (NCCCJ). "Число вбивств в кожен з місяців 2020 року перевищувало аналогічні показники 2019 року»,— йдеться в доповіді, автори якої називають зростання вбивств «серйозним, значним, що не має прецедентів в сучасній історії».

Аналіз ситуації в 34 американських містах показав, що в минулому році в них було на 1268 вбивств більше, ніж в 2019 році. Значна частина зростання припадає на Нью-Йорк, Лос-Анджелес і Чикаго. Так, у Чикаго минулого року було вбито 748 осіб, що на 56% більше, ніж у 2019 році. Але все-таки це не дотягує до «історичних рекордів», наголошується в доповіді. «У 2020 році в цих 34 містах на 100 тис. жителів припадало 11,4 смерті від вбивств, а в 1995 році — 19,4 смерті на 100 тис. жителів»,— йдеться в доповіді, передає kommersant.

При цьому автори доповіді відзначають, що число окремих видів злочинів, навпаки, знизилося. Наприклад, злочини, пов'язані з наркотиками, квартирні крадіжки зі зломом, крадіжки в приміщення нежитлового типу, розкрадання майна, що експерти пояснюють особливостями життя населення в умовах пандемії: люди частіше сидять вдома, менше знаходяться в публічних місцях, менше контактують один з одним.

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Автор: УНІАН