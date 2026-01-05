США і світ пошкодують про прояв безрозсудності Трампа: FT про операцію у Венесуелі

Наразі незрозуміло, чи справді Білий Дім хоче зміни повної режиму у Венесуелі.

Атака США на Венесуелу не стала цілковитою несподіванкою, оскільки президент США Дональд Трамп давно давав сигнали про своє бажання втрутитися у справи країни, пише Financial Times, нагадуючи про знищення Вашингтоном венесуельських човнів та звинувачення у ввезенні наркотиків до США.

Журналісти зазначають, що найбільш вражаючою стала не сама операція, а невимушена манера Трампа, з якою він заявив, що США "керуватиме Венесуелою", а американські компанії "увійдуть" і захоплять нафтову промисловість.

Видання пише, що Трамп наразі надсилає чіткий сигнал щодо того, що США не лише не відчувають зобовʼязання щодо дотримання ідей міжнародних правил і законів. Але й готові втручатися у всі справи у своїй півкулі, а можливо й в інших регіонах.

"Відверте порушення суверенітету великої південноамериканської держави посилає похмурий сигнал решті світу. Це посилить переконання у всьому світі, що Америка не тільки є лицемірною, але й що Трамп готовий показати приклад, керуючи світом, де сила є правом", – зазначає видання.

Журналісти пишуть, що Трамп навіть не намагався отримати схвалення цієї операції через Конгрес чи формальну процедуру пошуку підтримки в ООН. І авторитарні лідери підбадьорені поведінкою президента США:

"Можливо, спрощено стверджувати, як це роблять деякі критики американського лідера, що це додасть сміливості Китаю щодо Тайваню. Але немає сумнівів, що це, наприклад, ще більше ускладнить мобілізацію підтримки Заходу проти вторгнення Росії в Україну".

Видання зазначає, що мало хто буде сумувати за кінцем правління Мадуро. Однак "проблема полягає в тому, що Трамп мало цікавиться тим, що буде далі". Оскільки наразі незрозуміло, чи хоче Білий дім повної зміни режиму у Венесуелі. І опозиція вже нервує, що "новий порядок буде дуже схожим на старий, тільки з іншим обличчям".

"За останні десятиліття США на власному досвіді переконалися в небезпеці повалення тиранів без плану на наступний день. Схоже, що вони знову зробили те саме. У прагненні реалізувати свою програму "Америка понад усе" зарозумілий Трамп здається спокійним. Але Америка і світ пошкодують про цей його прояв безрозсудності", – підсумовує видання.

Наслідки операції США у Венесуелі

На думку журналістів Le Monde, операція США у Венесуелі стала геополітичним ударом для Кремля. Пояснюється це тим, що хоча сама операція й могла сподобатися Росії через порушення Вашингтоном міжнародного права, але Мадуро був ключовим партнером Путіна в Латинській Америці.

Водночас The New York Times відзначає наслідки операції для України. На думку журналістів, хоч дії США і стали ударом по РФ. Однак сам факт операції занадто нагадує російську агресію проти самої України.

