Водночас журналісти відзначають, що слова Трампа не відповідають дійсності.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що його опонентка Каміла Гарріс напочатку 2022 року зустрічалася з Володимиром Путіним, пише CNN.

"Згадайте, коли Байден послав Камалу в Європу, щоб зупинити війну в Україні. Вона зустрілася з Путіним, а потім через три дні він напав. Як вона вчинила? Як ви вважаєте, чи добре вона виконала свою роботу? Вона зустрілася з Путіним, щоб сказати йому: "Не роби цього". А через три дні він напав; тоді й почався напад", – цитує слова Трампа видання.

Водночас журналісти відзначають, що слова Трампа не відповідають дійсності. За їхньою інформацією, Гарріс ніколи не зустрічалася з Путіним. А під час поїздки до Європи вона проводила зустрічі з союзниками США, серед яких був і президент України Володимир Зеленський.

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"Адміністрація Байдена все ще намагалася стримати вторгнення в Україну під час поїздки Гарріс на конференцію в Німеччині у 2022 році. Але високопосадовці адміністрації, включно з самим президентом Джо Байденом, дали зрозуміти – вони переконані, що Путін вже рухається до вторгнення", – відзначають журналісти.

Вибори в США: інші важливі новини

Напередодні кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про бажання в разі перемоги залучити до своєї адміністрації мільярдера Ілона Маска. Відзначається, що сам Маск поки що не дав відповіді на таку заяву Трампа.

Тим часом акції медіакомпанії Трампа – Trump Media & Technology Group впали до рекордно низьких показників після того, як кандидат у президенти від республіканців повернувся до соцмережі Х.

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