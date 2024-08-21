Раніше у Trump Media заявили про квартальний збиток у розмірі 16,4 млн доларів.

Акції Trump Media & Technology Group у вівторок впали до рекордно низьких показників після того, як кандидат у президенти від республіканців повернувся до соцмережі Х. Про це повідомляє Reuters.

Акції Trump Media знизились до 21,33 долара, впавши більш ніж на 4%. Підсумки торгів продемонстрували падіння акцій на 3,7%, до 21,42 долара, що стало восьмою сесією втрат поспіль. На акціях також позначилось зменшення переваги Трампа напередодні президентських виборів в США.

Нагадаємо, раніше в цьому місяці у Trump Media, головним активом якої виступає додаток Truth Social, заявили про квартальний збиток у розмірі 16,4 мільйона доларів та дохід у розмірі 837 тисяч доларів.

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Ринкова вартість компанії – 4,3 млрд доларів, тоді як на початку року цей показник складав 8 млрд доларів.

Експерти не поспішають робити різких висновків.

"‎Я завжди дивився на Truth Social і DJT як на механізм голосування, а не як на інвестиційний механізм"‎, – зазначив аналітик MDB Capital Лу Басенезе.

Виборча кампанія Трампа – останні новини

Раніше Дональд Трамп заявив, що готовий дати посаду Ілону Маску у своїй адміністрації у разі успіху на майбутніх виборах. Трамп назвав підприємця "геніальним".

Також повідомлялось, що під час телефонної розмови с президентом Зеленським кандидат в президенти США закликав українського лідера не вірити фейк-ньюз. При цьому сторони зафіксовали принципову згоду щодо зустрічі у майбутньому.

Зазначимо, що Трамп обвинувачує у вторгненні РФ в Україну діючого президента США Джо Байдена. За його словами, сам він стримував Володимира Путіна від агресії під час свого президентства.

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