Другий тур відбудеться 24 квітня.

Згідно з підрахунком 100% бюлетенів, наданих муніципалітетами Міністерству внутрішніх справ Франції, у першому турі виборів президента країни чинний глава держави Еммануель Макрон посів перше місце.

Про це повідомляє Le Figaro.

За Макрона проголосували 27,6% виборців. Його найближча конкурентка лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен набрала 23,41% голосів. Кандидат від "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон займає третє місце з 21,95%. Решта кандидатів набрали менше 10%.

Таким чином, у другий тур вийшли Макрон і Ле Пен.

Нагадаємо, за даними экзит-поллів, Еммануель Макрон, який є чинним президентом Франції, здобув перемогу в першому турі виборів. У другий тур разом з ним виходить Марін Ле Пен.

Як повідомляв УНІАН, перший тур виборів пройшов 10 квітня, другий - відбудеться 24 квітня.

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