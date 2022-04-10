Ім'я нового президента Франції стане відомо після 2-го туру.

Еммануель Макрон, який є чинним президентом Франції, здобув перемогу в першому турі виборів. У другий тур разом з ним виходить Марін Ле Пен.

Про це повідомляє Le Figaro.

У першому турі виборів президента Франції за пост президента країни змагалися 12 кандидатів. Так, Макрон набрав 28,6% голосів. А за Марін Ле Пен проголосували 24,4%.

Двоє кандидатів, які в першому турі отримали найбільшу підтримку, через два тижні, 24 квітня, візьмуть участь у другому турі.

Кандидат Анн Ідальго (exit polls дають їй 1,9%, це найгірший результат соціалістів за всю історію Франції) закликала голосувати у другому турі за Макрона:

"Я закликаю вас з усією серйозністю проголосувати проти крайніх правих Марін Ле Пен, використовуючи бюлетень Еммануеля Макрона"

Очікується, що інший правий, Ерік Земмур закличе у другому турі підтримувати Марін Ле Пен.

Кандидат Валері Пекресс стала шостою з 5,1%. Вона також закликала французів вибрати Макрона:

"Всю боротьбу я побудувала проти крайнощів як правих, так і лівих. Проект Ле Пен призведе країну до розладу і банкрутства. Близькість до Путіна її дискредитує. Її обрання призвело б до стирання Франції з міжнародної арени".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що за даними екзит-полу Макрон і Ле Пен отримали по 24% у першому турі виборів, однак фінальні результати поставили чинного президента на перше місце.

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