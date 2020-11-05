Доменне ім'я сайту можна перекласти як "відбудуємо краще" (гасло президентської кампанії Байдена).

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден і кандидатка у віце-президенти Камала Гарріс запустили сайт команди перехідного періоду для швидкої передачі влади.

Як йдеться в повідомленні на сайті buildbackbetter.com, мета команди - підготуватись до роботи вже в перший день каденції. Доменне ім'я сайту можна перекласти як "відбудуємо краще" (гасло президентської кампанії Байдена).

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"Американський народ визначить, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів. У дкількох штатах країни досі ведеться підрахунок голосів. Кризи, з якими зіткнулася країна, серйозні - від пандемії до економічного спаду, від зміни клімату до расової несправедливості. І команда перехідного періоду буде продовжувати готуватися повним ходом, щоб адміністрація Байдена-Гарріс могла приступити до роботи в перший день", - йдеться в повідомленні.

Вибори президента США-2020

4 листопада завершилося голосування у США. Наразі триває підрахунок голосів. За даними карти на сайті The Associated Press, Байдену не вистачає до необхідних 270 голосів виборщиків 6 голосів. У діючого президента Дональда Трампа зараз 214 голосів.

Як обирають президента США

Президентські вибори в США проводяться у два етапи. На першому етапі жителі країни в результаті всенародного голосування голосують за виборців, які на другому етапі обирають президента країни. Виборщики - це люди з хорошою освітою, активісти та меценати. Громадяни заздалегідь знають, кого підтримує кожен виборщик.

У кожному штаті різна кількість виборщиків. Наприклад, у великому штаті Каліфорнія їх 55, а в маленьких штатах їх по 7. Тому для кандидатів у президенти дуже важливо, щоб їх підтримували у великих штатах.

За 41 день після всенародного голосування виборщики заповнюють бюлетені, вибираючи президента і віце-президента. На початку січня після підрахунку голосів виборщиків буде відомо ім'я нового президента.

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Автор: Андрій Василюк