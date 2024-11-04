Європейські чиновники не знають, якими будуть результати виборів у США, але вже зараз континент готується до ймовірної перемоги Трампа.

Досі зі 100% ймовірністю невідомо, який із кандидатів у президенти США здобуде перемогу на виборах, що відбудуться 5 листопада. Однак уже зараз у Європі готуються до того, що, якщо виграє Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію, то допомога Україні у війні проти Росії припиниться буквально відразу ж, пише Politico з посиланням на європейського дипломата.

"Допомога може припинитися відразу", - зазначив він. І підкреслив, що цим захоче скористатися російський диктатор Володимир Путін. Кремлівський лідер, за його словами, забере Донбас, Крим, а потім "відтягне час до наступного разу".

ЗМІ пише, що згодом Путін може напасти на одну з країн ЄС і НАТО - Естонію, Латвію або Литву, - щоб перевірити "і без того мляву прихильність Трампа до НАТО і положень про взаємну оборону військового альянсу". Зазначається, що у Великій Британії теж побоюються, що Трамп "висмикне килим з-під ніг Володимира Зеленського", скоротивши військову допомогу Україні або, для її продовження, поставивши умову про необхідність негайних мирних переговорів.

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"Перемога Трампа викличе цунамі паніки на практично позбавленому керма [Європейському] континенті, який і так ледве справляється з двома війнами на своїй периферії", - йдеться в матеріалі.

Деякі лідери ЄС зазначають, що Європа стала сильнішою, завдяки першому президентству Трампа. Однак його повернення до Білого Дому, як повідомляється, може підбадьорити Путіна, загострити політичні розбіжності на континенті та спровокувати руйнівну торговельну війну.

"Другий термін Трампа буде іншим. Він тепер знає, хто, на його думку, образив його як на міжнародній арені, так і вдома, і разом зі своєю командою розробив кілька планів, як перебити їм коліна", - зазначив директор програми США та Америки в британському аналітичному центрі Chatham House Леслі Вінджамурі.

Французький міністр у справах Європи Бенджамін Хаддад зазначив, що вони не можуть дозволити американським виборцям вирішувати питання безпеки в Європі. "Ми повинні бути здатні підтримати [українців] незалежно від результату", - наголосив він.

Інші новини про Дональда Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що Європа готується до президентства Трампа. За словами деяких чиновників, Європейському Союзу необхідно буде ухвалити більше самостійних рішень про власну безпеку, оскільки увага США зосереджуватиметься на іншому регіоні.

Крім того, у Кремлі "тихо вболівають" за Трампа на виборах у США, хоча офіційно лідери РФ нібито підтримують саме Камалу Гарріс.

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