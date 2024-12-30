Другий тур виборів очільника держави відбудеться 12 січня 2025 року.

У Хорватії в неділю, 29 січня, в першому турі президентських виборів переміг чинний очільник країни Зоран Міланович. Про це свідчать дані Державної виборчої комісії.

Після підрахунку 100% голосів стало відомо, що Міланович від опозиційних соціалістів-демократів, відомий проросійськими поглядами, набрав 49,09% з них. На другому місці - Драган Пріморац від правлячої партії "Хорватський демократичний союз" із 19,35%. На третьому - незалежна кандидатка Марія Селак Распудіч із 9,25% голосів.

У першому турі президентських виборів проголосували понад 46% виборців. Другий тур відбудеться 12 січня 2025 року.

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У Хорватії президент не має права накладати вето на закони, але має право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки. Він також формально є верховним головнокомандувачем Збройних сил.

Що відомо пропереможця виборів Зорана Мілановича

Як повідомляв раніше УНІАН, за результатами екзит-полів, які стали відомі 29 січня, Міланович набрав понад 50% голосів виборців (за даними різних опитувань - від 51,48 до 50,7%), тому прогнозували, що він може перемогти вже в першому турі.

Міланович відомий своїми проросійськими поглядами. Він заявляв, що Крим ніколи не повернеться під контроль України, оскільки Росія застосує ядерну зброю, якщо почне програвати війну. Також не погодив участь військових Збройних сил країни в заходах НАТО з підтримки безпеки та підготовки України.

Також Міланович стверджував, що "Слава Україні!" - "гасло шовіністів, які вбивали євреїв і поляків". "Я не хочу цього чути в Хорватії. Мене не цікавить те, що якісь керівники на це підсіли. Нехай придумають інше привітання. Нехай приберуть Росію і Україну. Київ далеко, Москва ще далі", - зазначав Міланович.

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