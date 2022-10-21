Джорджа Мелоні оголосила імена кандидатів на ключові міністерські посади.

Майбутній прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні оголосила імена кандидатів на голів основних міністерств.

Про це повідомляє ANSA.

Зазначається, що Міністерство внутрішніх справ очолить кандидат від "Ліги" Маттео П'янтедозі. Він раніше вже працював керівником апарату в уряді Маттео Сальвіні, а також обіймав посаду префекта Риму.

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На посаду Міністра оборони запропонували Гвідо Кросетто, який є співзасновником сили "братів Італії". У нього більший досвід в політиці, але в 2018 році він присвятив себе сімейному бізнесу.

Міністром закордонних справ і заступником прем'єр-міністра стане представник "Вперед, Італія!" Антоніо Таяні. Він з 2017 по 2019 рік був президентом Європарламенту.

Міністром інфраструктури і за сумісництвом віце-прем'єром стане лідер "Ліги" Маттео Сальвіні.

Варто відзначити, що Сальвіні не приховує симпатій до Президента Російської Федерації Володимира Путіна. П'янтедозі так само відноситься до партії Сальвіні.

Крім того, Таяні є представником партії "Вперед, Італія!", яку очолює Сільвіо Берлусконі. Він також не приховує свою любов до російського лідера. Востаннє він зовсім заявив, що Путіна "змусили" до проведення "спеціальної операції".

"За тиждень російські війська повинні були взяти Київ і після заміни уряду Зеленського на "порядних людей" російські війська вийшли б з України", - заявив політик.

Вибори в Італії - що відомо

26 вересня стало відомо, що правий альянс на чолі з Партією "Брати Італії" Джорджії Мелоні здобув перемогу на парламентських виборах в Італії. До Альянсу також входять партія "Ліга" Маттео Сальвіні і "Вперед, Італія" Сільвіо Берлусконі.

Після перемоги на виборах Джорджія Мелоні пообіцяла президенту України Володимиру Зеленському "вірну підтримку" її країни. Раніше Зеленський привітав Мелон і її політичну силу з перемогою на виборах. Він написав, Україна розраховує на плідну співпрацю з новим італійським урядом". Очікується, що Мелоні буде призначена прем'єр-міністром наступного тижня.

За відносинами між правою коаліцією Італії і Росією уважно стежать. Лідер "Ліги" Маттео Сальвіні часто хвалив Путіна і носив футболку з обличчям російського лідера.

А у вівторок новообраний спікер нижньої палати Лоренцо Фонтана політик "Ліги", заявив в інтерв'ю на державному телебаченні про наслідки санкцій проти Росії.

"Вони можуть стати бумерангом, і ми опинимося у великих труднощах", - сказав він у ток-шоу Porta a Porta.

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