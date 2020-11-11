Дональд Трамп відмовився звільнити місце в Білому домі, натомість висунув непідтверджені звинувачення у фальсифікації виборів.

Обраний президент США Джо Байден готує основу для своєї нової адміністрації, попри зусилля президента Дональда Трампа оскаржити результати виборів.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Reuters.

Байден планує в середу зустрітися з радниками, які допомагають йому підготуватися до вступу на посаду 20 січня 2021 року.

Він долучив до своєї перехідної команди експертів із фінансів, торгівлі й банківського регулювання, які варіюються від переконаних демократів до прогресивних активістів, що відображає тривалі дебати всередині партії про те, як розв'язувати проблеми зміни клімату, нерівності в добробуті та інші.

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Байден також звертається до людей, які створювали більш жорсткі екологічні правила під час служби при президентові Бараку Обамі.

Трамп відмовився звільнити місце в Білому домі, натомість висунув непідтверджені звинувачення у фальсифікації виборів.

Судді поки відхилили позов в Мічигані, поданий кампанією Трампа, і експерти з правових питань говорять, що у судового процесу мало шансів змінити результат виборів 3 листопада. Але сьогодні стало відомо, що у штаті Джорджія вручну перерахують всі голоси, як того вимагала кампанія Трампа.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Своєю чергою, чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: УНІАН