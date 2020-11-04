За попередніми даними, Байден набирає 237 голосів вибірників, а нинішній глава Білого дому - 210 голосів.

Розрив між кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом і кандидатом від демократів Джо Байденом значно скоротився.

Про це свідчать дані телеканалу Fox News.

Згідно з їхніми даними, Байден набирає 237 голосів вибірників, а нинішній глава Білого дому Дональд Трамп - 210 голосів.

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Байден поки отримує голоси вибірників у Вермонті (3), Нью-Гемпширі (4), Массачусетсі (11), Род-Айленді (4), Коннектикуті (7), Нью-Джерсі (14), Делавері (3), Меріленді (10 ), окрузі Колумбія (3), Нью-Йорку (29), Вірджинії (13), Іллінойсі (20), Міннесоті (10), Колорадо (9), на Гаваях (4), в Нью-Мексико (5), в Арізоні (11), Каліфорнії (55), Орегоні (7) і Вашингтоні (12).

Трамп перемагає в штатах Айова (6), Алабама (9), Арканзас (6), Флорида (29), Айдахо (4), Індіана (11), Канзас (5), Кентуккі (8), Луїзіана (8), Міссурі (10), Міссісіпі (6), Північна Дакота (3), Огайо (18), Оклахома (7), Південна Кароліна (9), Південна Дакота (3), Теннессі (11), Юта (6), Західна Вірджинія ( 5), Вайомінг (3), Небраска (5) і Техас (38).

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Вибори в США: що відомо

Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів-колишній віце-президент США Джо Байден.

29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.

У розпал передвиборної кампанії Трамп захворів на коронавірус, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.

В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа в некомпетентності і підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, у свою чергу, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.

Виборча система США відрізняється від української. Голосування там проходить у два етапи: спочатку громадяни обирають вибірників, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Вибірники - це люди з хорошою освітою, активісти та меценати. Виборці заздалегідь знають, кого підтримує кожен вибірник.

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Автор: Денис Прядко