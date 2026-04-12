Орбан визнав поразку своєї партії на парламентських виборах в Угорщині

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав поразку своєї партії на парламентських виборах и привітав з перемогою Петра Мадяра.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав телефоном лідера опозиції Петра Мадяра. Про це очільник партії "Тиса" написав в Facebook.

"Прем'єр-міністр привітав нас з перемогою телефоном", - йдеться в короткому повідомленні Мадяра.

Згодом прем'єр-міністр Угорщини перед виборцями публічно визнав свою поразку й підтвердив, що привітав лідера опозиції з перемогою на виборах.

"Результати виборів, хоч і не остаточні, але чіткі та зрозумілі; ми не маємо ні відповідальності, ні здатності керувати. Я привітав партію-переможця", - сказав Орбан перед публікою.

За результатами підрахунку 45,7% голосів "Тиса" набирає більше 2/3 голосів у парламенті – 135. Це означає, що опозиційна партія отримає більше депутатських мандатів, ніж партія чинного прем'єр-міністра Угорщини.

Вибори в Угорщині: що відомо

Як писав УНІАН, більшість опитувань напередодні парламентських виборів в Угорщині прогнозували поразку Віктора Орбана та його партії "Фідес". Головна опозиційна сила "Тиса" мала суттєву перевагу в голосах. Згідно з опитуванням центру Median, проведеним за останні п’ять днів передвиборчої кампанії, партія "Тиса" може розраховувати на 55,5% голосів виборців за партійними списками, тоді як "Фідес" – на 37,9 %.

Також ми писали, що за даними Telex, станом на 15:00 в Угорщині явка виборців виявилася рекордною за останні роки - проголосували майже п'ять мільйонів людей. За даними, в Угорщині близько 8,1 млн виборців. Таким чином проголосувало 66% людей, які мають на це право.

Видання "Медуза", посилаючись на свої джерела, писала, що російська влада прогнозувала перед виборами в Угорщині програш партії Орбана. Один зі співрозмовників поділився з виданням, що спочатку були надії на те, що Орбан і його технологи зможуть переломити ситуацію і виграти вибори за партійними списками. Проте згодом в Кремлі визнали, що цього не станеться.

