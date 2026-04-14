Він чудовий хлопець: Венс прокоментував поразку Орбана на виборах

Він наголосив, що поїхав до Угорщини не тому, що США очікували легкої перемоги Орбана.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував поразку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах у неділю та пояснив, чому США так активно його підтримували.

Як заявив Венс в інтерв'ю Fox News, адміністрація Трампа підтримувала Орбана тому, що він виступав проти "європейської бюрократії" на захист інтересів США.

"Коли європейський бюрократ атакував американську компанію, іноді єдиним голосом на захист американських інтересів був Віктор Орбан", - заявив він.

Венс підкреслив, що візит до Будапешта був "правильним вчинком", оскільки США хотіли підтримати "людину, яка довго стояла поруч з нами".

"Ми поїхали до Угорщини не тому, що очікували легкої перемоги Віктора Орбана на виборах; ми поїхали, тому що вважали це правильним рішенням", – заявив він.

Віце-президент назвав Орбана "чудовим хлопцем", який за 16 років "фундаментально змінила" країну.

Він висловив жаль через поразку Орбана на виборах, але запевнив, що США працюватимуть і з майбутнім прем'єром Угорщини Петером Мадьяром.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав Орбана в Будапешті 7 квітня, щоб підтримати його переобрання. Під час візиту Венс звинуватив Україну у втручанні у вибори в США та Угорщині. Віцепрезидент США заявив, що в українських спецслужбах нібито є елементи, які намагалися вплинути на вибори 2024 року.

Президент США Дональд Трамп також кілька разів публічно підтримував Орбана, зокрема, він заявив про готовність "інвестувати в майбутнє процвітання, яке буде забезпечено завдяки подальшому лідерству Орбана".

Однак ця підтримка виявилася марною, і поразка Орбана завдала удару по Білому дому, який тепер втратив свого ключового союзника в Європі.

