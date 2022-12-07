Раніше цей аеродром атакував невідомий безпілотник.

Пізно ввечері 6 грудня на російській авіабазі в Енгельсі Саратовської області пролунав сигнал повітряної тривоги. Днем раніше аеродром атакував невідомий безпілотник.

Як повідомляє прокремлівський ТАСС, сигнал повітряної тривоги пролунав на території військової частини, до складу якої входить військовий аеродром.

Перший заступник голови Енгельського району Євген Шпольський запевнив, що ніякої загрози цивільній інфраструктурі нема.

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Вибухи на російських аеродромах

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня на російському аеродромі Енгельс у Саратовській області пролунали вибухи. Також вночі чули вибухи на аеродромі в Рязанській області.

Відомо, що на цих аеродромах базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, які використовуються для масованих обстрілів України.

Пізніше у Міністерстві оборони РФ заявили, що вибухи сталися внаслідок того, що Україна нібито запустила по ним "безпілотні літальні апарати радянського виробництва".

А в ніч на 6 грудня невідомий безпілотник атакував аеродром в Курську, там загорівся нафтонакопичувач.

У Офісі президента України зазначили, що російська влада мала б знати, що "якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших держав, то невідомі літальні об’єкти колись повернуться у місця вильоту".

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