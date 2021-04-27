За їх даними, у липні 2014 року ГРУ почало координувати атаки на Сході України, включаючи диверсійні дії підрозділу 29155.

Журналісти-розслідувачі Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і Respekt заявили, що вибухи на складах у Чехії могли бути частиною операції російського ГРУ проти України.

Читайте такожГлава МВС Чехії спростував заяву Земана про різні версії вибуху на арсеналі у ВрбетіцеПро це йдеться у їх новому матеріалі, пише "Європейська правда".

"Дані, проаналізовані Bellingcat і його партнерами, підтверджують гіпотезу про те, що вибухи в Чехії у 2014 році були частиною довгострокової операції ГРУ, яка була спрямована на те, щоб позбавити Україну можливості купувати зброю і боєприпаси, необхідні для захисту від російських військ", - йдеться в публікації.

За їх даними, у липні 2014 року ГРУ почало координувати атаки на Сході України, включаючи диверсійні дії підрозділу 29155.

Протягом 2014 і 2015 років члени підрозділу активно спілкувалися з російськими офіцерами та з місцевими командирами бойовиків.

Дії членів 29155 були націлені на болгарського бізнесмена Еміліана Гебрева і його компанію EMCO.

Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

У відповідь міністерство закордонних справ Росії оголосило 20 співробітників Посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Після цього Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві. Це означає, що з країни вишлють ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

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Автор: Людмила Жерновська